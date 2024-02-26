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В Минпромторге высоко оценили российские танки

Мантуров: российские танки за два года очень поменялись благодаря новым решениям

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Владислав Воднев/РИА Новости

Российские танки сегодня кардинально отличаются от боевых машин двухлетней давности. К такому выводу пришел вице-премьер России, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время Российская промышленность оперативно реагирует на поступающие с фронта запросы армии и обрабатывает их. Именно поэтому, современная тяжелая военная техника отечественного производства разительно и в лучшую отличается от российского вооружения 2022 и 2023 года.

«Техника сильно отличается друг от друга, потому что постоянно внедряются новые решения», — пояснил руководитель ведомства.

Как отметил министр, на сегодняшний день порой невозможно отличить модернизированный танк от изначального прототипа советских времен.

«То, что выходит сегодня из цехов предприятий — это совершенно другое», — констатировал он.

Ранее партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».

Ранее полковник Кошкин заявил о превосходстве военной техники РФ над танками Abrams.

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