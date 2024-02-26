В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области на Украине произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Кривом Роге», — передает издание.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко ранее сообщал, что в контролируемом украинскими властями городе произошли несколько взрывов.

Днем 26 февраля взрывы произошли в Кропивницком Кировоградской области на Украине.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об аудите в украинских войсках после Авдеевки.