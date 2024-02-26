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Россия предупреждала страны НАТО об опасности их участия в боях против ВС РФ

Гаврилов: Россия предупреждала НАТО об опасности участия альянса в боях с ВС РФ

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Global Look Press

Российская Федерация неоднократно предупреждала государства НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Об этом заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он также предупредил, что последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение Североатлантического альянса с Россией могут быть «самые непредсказуемые». Вместе с тем дипломат выразил мнение, что европейские налогоплательщики, «из чьего кармана» элиты стран Евросоюза и НАТО финансируют вооруженный конфликт на Украине, не хотели бы его переноса в Европу. Он подчеркнул, что этого не хочет и Москва.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину. По словам политика, это может быть сделано на основе двусторонних договоренностей.

В декабре прошлого года Гаврилов предупредил, что Россия будет считать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии участием этих трех стран в конфликте на Украине.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.

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