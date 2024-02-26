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Эксперт рассказал об эффективности использования системы защиты от БПЛА «Ступор»

Федутинов: система защиты БПЛА «Ступор» использует разные способы детекции

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РЕН ТВ

Использование системы комплексной защиты от дронов «Ступор» становится наиболее актуальной. Об этом рассказал главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов, сообщает издание «Известия».

«Атаки в перспективе могут производиться с использованием широкой номенклатуры беспилотных аппаратов, а также с использованием развивающегося набора тактических приемов применения. Все это стимулирует развитие средств противодействия БПЛА», — сказал Федутинов.

Специалист добавил, что для противодействия необходимо сконцентрироваться на создании комплексных, масштабируемых систем, использующих различные способы детекции беспилотных аппаратов и воздействующих на максимально широкий набор имеющихся у них уязвимостей.

«Ступор» — переносные электромагнитные системы, которые способны эффективно атаковать дроны с небольшого расстояния, лишая их связи с оператором и выводя из строя. По своим параметрам и весу «Ступор» сопоставим с автоматическим оружием, для большего удобства его носят как обычный автомат. Общая длина системы — 1,16 м, масса в рабочем положении — 5,5 кг, работает на одной подзарядке до 4 часов.

Подробнее о том, как работает система «Ступор» — в материале «Газеты.Ru».

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