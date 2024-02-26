Эксперт рассказал об эффективности использования системы защиты от БПЛА «Ступор»

Использование системы комплексной защиты от дронов «Ступор» становится наиболее актуальной. Об этом рассказал главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов, сообщает издание «Известия».

«Атаки в перспективе могут производиться с использованием широкой номенклатуры беспилотных аппаратов, а также с использованием развивающегося набора тактических приемов применения. Все это стимулирует развитие средств противодействия БПЛА», — сказал Федутинов.

Специалист добавил, что для противодействия необходимо сконцентрироваться на создании комплексных, масштабируемых систем, использующих различные способы детекции беспилотных аппаратов и воздействующих на максимально широкий набор имеющихся у них уязвимостей.

«Ступор» — переносные электромагнитные системы, которые способны эффективно атаковать дроны с небольшого расстояния, лишая их связи с оператором и выводя из строя. По своим параметрам и весу «Ступор» сопоставим с автоматическим оружием, для большего удобства его носят как обычный автомат. Общая длина системы — 1,16 м, масса в рабочем положении — 5,5 кг, работает на одной подзарядке до 4 часов.

Подробнее о том, как работает система «Ступор» — в материале «Газеты.Ru».

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