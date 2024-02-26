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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Зеленский подписал закон о демобилизации солдат срочной службы на Украине

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдат срочной службы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Законопроект, внесенный в Раду самим Зеленским, не указывает сроки демобилизации. В документе сообщается только, что она будет происходить по указу президента. Когда такой указ может появиться, не говорится. Законопроект о демобилизации был внесен в Раду президентом как неотложный.

Верховная рада, принимая документ, включила в него норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев. Речь идет о тех военнослужащих, которые служили срочную службу к 24 февраля 2022 и которых оставили после этого служить бессрочно.

23 февраля Верховная рада Украины приняла сразу в двух чтениях законопроект о демобилизации солдат срочной службы.

26 февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент с 6 марта начнет рассматривать законопроект о мобилизации после внесения в него правок.

Ранее на Украине предложили проводить мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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