Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом включил Северный флот в состав новообразованного Ленинградского военного округа. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно этому указу, Ленинградский военный округ установлен в границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

До этого у Северного флота был статус военного округа в административных границах Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.

3 июля прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации по увеличению численности штата Вооруженных сил РФ будут сформированы органы управления Московского и Ленинградского военных округов, а также общевойсковая армия и армейский корпус.

В декабре 2022 года Шойгу заявил, что создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил России необходимо в ответ на предполагаемое расширение НАТО.

Ранее Путин оценил боеготовность российского флота.