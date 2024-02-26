Запад имеют слабый оборонно-промышленный потенциал. Об этом заявил британской газете Guardian экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам европейской политики и политики НАТО Джим Таунсенд,

«Что касается Европы, промышленность слишком слаба, и у США та же проблема», — сказал эксперт.

По его словам, даже при наличии средств и политической воли, промышленность не сможет обеспечить в необходимых масштабах то, что необходимо, и поэтому на некоторые вещи «могут уйти годы».

Таунсенд обратил внимание, что европейская промышленность неспособна заполнить пробелы в военном производстве, если США прекратят поддержку Украины и Европы.

В середине февраля СМИ сообщали, что слабая экономика Германии тянет на дно страны Восточной Европы, написала газета »Известия».

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что лучшее, что может Европа, — поставлять ВСУ больше боеприпасов, однако пока ЕС с этим не справляется.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.