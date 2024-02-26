Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В границы Московского военного округа включены Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

Ленинградский военный округ установлен в границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

21 февраля сообщалось, что Западный военный округ начал процедуру реорганизации в форме разделения.

3 июля прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина по увеличению численности штата Вооруженных сил РФ будут сформированы органы управления Московского и Ленинградского военных округов, а также общевойсковая армия и армейский корпус.

В декабре 2022 года Шойгу заявил, что создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил России необходимо в ответ на предполагаемое расширение НАТО.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.