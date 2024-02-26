Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища

Российские солдаты обхитрили украинский дрон и спасли раненого товарища. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Мы разошлись по местам, уложили раненого и легли рядом. Рядом была воронка от взрыва снаряда и непонятная дыра. (...) Мы дали [раненому] возможность покурить, и в этот момент начался новый обстрел», — рассказал лейтенант Василий Башков.

Офицер рассказал, что российским военным удалось обмануть вражеский дрон. Они притворились мертвыми. Когда БПЛА улетел, они спасли раненого солдата.

До этого жители освобожденной Авдеевки Юрий Филипко и Максим Чмырь помогли эвакуировать раненого российского солдата. По словам местных жителей, российские солдаты вывели Филипко и Чмыря из обстреливаемой Авдеевки в тыл, в один из городов Донецкой народной республики (ДНР).

Когда их выводила эвакуационная группа, они помогли ей вынести раненого солдата из Авдеевки. Им удалось укрыться на разрушенных дачах, а утром уйти в село Веселое под покровом тумана.

Ранее российские бойцы эвакуировали более 20 брошенных в Авдеевке раненых украинских солдат.