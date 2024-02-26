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Российские военные на одном из направлений заняли более выгодные рубежи и позиции

Минобороны России: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли до 150 солдат

Российские военные на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневного отчета о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также российские войска сумели отразить две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе Марфополя в Запорожской области.

«Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.

Также в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что ВС России отразили три атаки украинской армии на Донецком направлении.

Ранее в ВСУ заявили о сложной обстановке на фоне сдачи Авдеевки и Крынок.

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