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В МИД РФ рассказали, как ВСУ наносит удары по территории России

Захарова заявила, что ЦРУ дает ВСУ координаты для нанесения ударов по России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям», что координаты для нанесения ударов по территории России Украина получает от ЦРУ.

По словам Захаровой, в этом вопросе не нужно ограничиваться только ЦРУ.

»США и Великобритания <...> предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — пояснила Захарова.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и другие ведомства начали работать на Украине и подготавливать граждан к подрывной работе в России еще до 2014 года.

Газета The New York Times (NYT) писала, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз и снабжает Киев данными для ракетных ударов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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