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«Хезболла» сбила израильский беспилотник над Ливаном

Reuters: «Хезболла» сбила израильский беспилотник над территорией Ливана

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Армия обороны Израиля

Шиитское движение «Хезболла» заявило, что сбила израильский беспилотный летательный аппарат Hermes 450 над территорией Ливана ракетой класса «земля-воздух». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за последние недели группировка, «связанная с Ираном, сбила» или захватила контроль над несколькими беспилотниками.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о сбитом дроне. Отмечается, что незадолго до этого система противовоздушной обороны «Праща Давида» перехватила ракету класса «земля-воздух», выпущенную по беспилотнику израильских ВВС, летевшему над Ливаном.

«Вскоре после этого был зафиксирован дополнительный пуск ракеты по БПЛА, который упал на территорию Ливана», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат миссию по защите Израиля от угрозы «Хезболлы», в том числе в рамках воздушных операций над Ливаном.

18 февраля армия Израиля ударила по военным объектам «Хезболла» в Ливане.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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