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В Киеве пройдут военные учения по обороне

В Киеве пройдут четырехдневные военные учения по обороне

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Tony Hicks/AP

Военные учения по отработке оборонительных действий пройдут в Дарницком районе Киева. Об этом пресс-служба районной администрации сообщила в Telegram-канале.

Мероприятие продлится четыре дня.

В учениях будут задействованы подразделения группировки сил и средств обороны Киева, личный состав, штатная военная техника и вооружение. Целью маневров названо улучшение боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

В администрации Дарницкого района предупредили граждан, что снимать и распространять фотографии и видео с учений запрещено.

В начале февраля в Бучанском районе Киева прошли ночные военные учения со взрывами.

Так же в этом месяце глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС ведет активную работу по подготовке украинских полицейских сил для «наведения порядка».

Дипломат не исключил, что однажды украинские силы «возьмут контроль над оккупированными территориями, чтобы стабилизировать их».

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.

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