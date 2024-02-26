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В США захотели модернизировать устаревшую военную технику

РИА Новости: Пентагон модернизирует устаревшие «летающие крепости» B-52

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Shutterstock

Министерство обороны США собралось модернизировать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые в народе еще известны как «летающие крепости». Об этом пишет РИА Новости.

Эту модель самолетов ввели на вооружение еще в 1955 году. Теперь их обновят, начиная с замены устаревших двигателей. Так, старый двигатель TF33 заменит новый F130 от Rolls-Royce, что должно значительно улучшить характеристики этих машин, отметило агентство.

Также специалисты собрались установить в самолеты новый радар, обновить системы связи, поставить цифровые дисплеи, а также улучшить шасси и тормозную систему. По данным агентства, бомбардировщики также оснастят современными крылатыми ракетами воздушного базирования AGM-181 LRSO с ядерными боеголовками, которые обладают дальностью порядка 2,5 тыс. километров.

Работы по модернизации планируют начать в 2026 году на авиабазе ВВС США «Тинкер» в Оклахоме. Проект обновления предварительно оценили в $48,6 млрд.

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