Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» ежедневно обезвреживают до 400 мин в Авдеевке в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.

Отмечается, что инженеры обследуют и очищают местность на основных дорогах, а также в жилых домах и административных зданиях города для повышения безопасности местных жителей и беспрепятственного продвижения российских войск.

Также в ведомстве рассказали, что на улицах Авдеевки пока остается большое число неразорвавшихся боеприпасов, в том числе и производства стран Запада.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ только в Артемовске потеряли около 50 тысяч человек.