Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации являются манипуляцией. Его слова приводит РИА Новости.

«К чему тогда мобилизация, в которую украинцев хватают на улицах и сразу же увозят на фронт?… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине», — отметил Журавлев.

Он считает, что Зеленский располагает фальшивыми бумагами, в которых значится именно такое количество потерь. Журавлев добавил, что средства получает семья каждого десятого, остальных обманывают, затягивая оформление необходимых бумаг.

По мнению Журавлева, ВСУ могли потерять 31 тысячу человек только в боях за Авдеевку.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет говорил, что данные о настоящих потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта повергнут украинцев в шок.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.