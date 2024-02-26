Герасимов вручил награды бойцам в зоне спецоперации

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что наиболее отличившиеся бойцы ВС РФ получили медали «За отвагу» и «За храбрость», а также ордена Мужества. Герасимов поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Также глава Генштаба заслушал доклад командующего 58-й армией об обстановке в зоне его ответственности.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить группировку войск «Центр», предоставив ей дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 февраля Шойгу проверил работу группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.