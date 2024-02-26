В Минобороны рассказали о работе саперов в Авдеевке

Российские саперы ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в Авдеевке работают военные инженеры группировки «Центр» ВС РФ.

«[Саперы] после взятия населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики ежедневно проводят мероприятия по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов», — пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что на улицах Авдеевки остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства.

До этого старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) младший сержант Дмитрий Дядчук рассказал, как ждал момента, чтобы сдаться в плен российским противникам в Авдеевке. Он поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.