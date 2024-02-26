Солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться в плен российским военным в Авдеевке

Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) младший сержант Дмитрий Дядчук рассказал, как ждал момента, чтобы сдаться в плен российским противникам в Авдеевке. Видео с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Дядчук поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками. При этом, по его словам, он не знал, что едет именно в Авдеевку. В первый же день потерял всех своих сослуживцев на позиции и решил отступить назад, а при отступлении попал под огонь своих же подразделений. Военный был отрезан от своих сослуживцев, так как у него даже не было рации, чтобы с ними связаться. В итоге он спрятался в одном из разрушенных зданий, где пробыл неделю.

Украинца нашли на месте российские военные и он сразу же сдался. «И настал такой момент, я услышал, что возле дома уже разговаривают на русском. И зашли они в дом, я крикнул: «Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить». И меня взяли в плен», — вспоминает солдат ВСУ.

Дядчук обратил внимание, что россияне к нему отнеслись гуманно при взятии в плен и даже предоставили медпомощь.

Военный отметил, что в Авдееве Украина понесла большие потери. Он добавил, что отступление его сослуживцев было хаотичным и несвоевременным, потому что им поздно дали команду.

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