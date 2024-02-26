Правительство поддержало появление гибридных колоний

Комиссия по законопроектной деятельности правительства утвердила предложения Минюста о внесении изменений в уголовно-исполнительную систему, включая создание учреждений объединенного типа (УОТ). Эти учреждения будут включать исправительные колонии с различными режимами, участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО), пишет издание «Ведомости».

Планируется внести изменения в статью 6 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ».

Создание таких учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, утвержденной правительством в апреле 2021 года. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину о планах по строительству первого УОТ в Калужской области на 3000 мест за 12 млрд рублей. Аналогичные проекты планируются в Улан-Удэ и Чите к 2027 году на общее число 3000 мест с затратами на каждый из них в 20 млрд рублей.

Согласно Алексею Гавришеву из AVG Legal, объединенные учреждения помогут экономить на расходах по транспортировке осужденных из СИЗО. Создание УОТ, как отметил Чуйченко, будет экономически обоснованным и позволит сократить расходы на содержание осужденных. Для проектов в Улан-Удэ и Чите Чуйченко озвучил срок окупаемости инвестиций в 10 лет по данным двух инвестиционных банков.

Различия между СИЗО и колонией заключаются в том, что в СИЗО содержатся подозреваемые в период предварительного следствия, а в колонии отбывают наказание осужденные. Режим в СИЗО строже, чем в колонии, с более ограниченными возможностями для заключенных. Гибридные учреждения помогут избежать долгих транспортировок заключенных и улучшат доступ к учреждениям для их близких.

Для пилотного проекта по созданию УОТ будут использоваться земельные участки возле городов с удобным доступом по автомобильным дорогам, а также предусмотрены залы судебных заседаний и офисы для различных служб.

До этого верховный суд России отменил приговор экс-депутату Госдумы Владимиру Белоусову, ранее заочно осужденному на 10 лет колонии строгого режима за рекордную взятку.

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