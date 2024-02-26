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Минобороны вновь запретило использовать агродроны на юге России

РБК: эксплуатантам не согласовали использование агродронов на юге в 2024 году

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Министерство обороны Украины

Минобороны РФ запретило авиаторам использовать агродроны для обработки сельхозугодий в 2024 году в зоне временного режима закрытого неба на юге и в центральной части страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что в число регионов, которые подпадают под этот запрет, входят Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.

Трудности с обработкой полей на юге из-за закрытого неба и СВО начались с 2022 года. Сначала Генштаб ограничил количество воздушных судов, которые могут участвовать в химической обработке полей, допустив к полетам только некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2. После этого Минобороны потребовало обязательной установки на самолеты авиационного трекера, совместимого с ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в РФ на треть выросло число зарегистрированных гражданских дронов.

В сентябре президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Он запрещает физическим лицам ввозить в страну, использовать, покупать, продавать, изготавливать и хранить беспилотники.

В августе в Вологодской области ввели запрет на полеты беспилотников.

Ранее в Крыму сравнили съемку дронов со шпионажем.

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