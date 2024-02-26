В Белгородском районе ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа

В районе средствами противовоздушной обороны был сбит украинский дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, ПВО сбила вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Гладков отметил, что по имеющимся предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион за прошедшие сутки.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.