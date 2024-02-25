В США заявили о способности России легко уничтожать ПВО Patriot

Российские войска могут с легкостью уничтожать украинские ПВО. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«Возможность использовать ракетные системы класса «земля-воздух» для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США», — сказано в материале.
25 февраля американская газета The Washington Post писала, что командование Вооруженных сил Украины беспокоится, что запасы снарядов могут скоро иссякнуть.
В этот же день сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты над Черным морем.
Украинский президент Владимир Зеленский посетовал на дефицит живой силы в рядах Вооруженных сил Украины, это может привести к новым территориальным потерям страны.
Ранее Зеленский намекнул на существование предателей в руководстве Украины.