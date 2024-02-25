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В США заявили о способности России легко уничтожать ПВО Patriot

MWM: ВС РФ могут легко уничтожать украинские системы ПВО Patriot

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Global Look Press

Российские войска могут с легкостью уничтожать украинские ПВО. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Возможность использовать ракетные системы класса «земля-воздух» для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США», — сказано в материале.

25 февраля американская газета The Washington Post писала, что командование Вооруженных сил Украины беспокоится, что запасы снарядов могут скоро иссякнуть.

В этот же день сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты над Черным морем.

Украинский президент Владимир Зеленский посетовал на дефицит живой силы в рядах Вооруженных сил Украины, это может привести к новым территориальным потерям страны.

Ранее Зеленский намекнул на существование предателей в руководстве Украины.

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