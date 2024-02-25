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В США заметили несовпадение данных Зеленского о числе погибших солдат ВСУ

NYT: заявленное Зеленским число погибших бойцов ВСУ ниже прошлогодних данных США

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Evgeniy Maloletka/AP

Обнародованное украинским президентом Владимиром Зеленским число погибших солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) страны более чем в два раза уступает данным, которые опубликовали США летом 2023 года. Несовпадение заметила газета The New York Times (NYT).

По словам Зеленского, с начала специальной военной операции погибли 31 тыс. украинских бойцов. Президент впервые за все время противостояния назвал конкретную цифру потерь в рядах ВСУ.

«Это сильно расходится с оценками американских чиновников, которые прошлым летом оценивали потери намного выше», — отмечается в материале.

В свою очередь, официальные лица Соединенных Штатов в 2023 году заявляли, что число «двухсотых» составляет приблизительно 70 тыс., а «трехсотых», — 100-200 тыс.

В статье указывается, что, по информации официальных лиц США, потери в рядах Вооруженных сил России в два раза меньше.

Перед этим Зеленский заявил, что с начала спецоперации России на Украине погибли 31 тыс. украинских солдат. Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя».

Ранее Захарова прокомментировала слова Зеленского о потерях Украины.

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