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В Раде предупредили о высоком риске лишиться Купянска и Харькова

Депутат Рады Устинова предупредила о высоком риске потери Купянска и Харькова

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Global Look Press

Если Украина не получит дополнительной помощи от Запада, то существует высокий риск потерять Купянск и Харьков. К такому выводу пришла депутат Верховной рады Александра Устинова в комментарии Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, следующий — Харьков», — полагает она.

Устинова пояснила, что Купянск является большим железнодорожным узлом, что провоцирует более легкое взятие других населенных пунктов.

По мнению парламентария, после недавнего ухода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки риски потери двух вышеуказанных городов выросли. Помимо того, украинская армия испытывает серьезный дефицит вооружения и живой силы.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли. При «относительно контролируемом» отходе часть солдат попала в плен. В ВСУ ожидают впереди сложных боев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении.

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