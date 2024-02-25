Зеленский рассказал о подготовке нового контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на пресс-конференции в Киеве на вопрос о будущей стратегии Украины на 2024 год, заявил, что страна готовит новое контрнаступление, сообщает издание «Страна.ua».

«Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения», — ответил он о планах на 2024 год и подготовке контрнаступления.

Также он рассказал, что из-за утечки информации о прошлом контрнаступлении, по грядущему будет подготовлено несколько планов.

Также Зеленский прокомментировал недавнюю смену военного руководства, сказав, что это «внутренний момент».

До этого Зеленский намекнул на существование предателей в военно-политическом руководстве Украины, сказав, что России заранее были известны планы Вооруженных сил Украины по контрнаступлению.

Газета The New York Times писала, что Украина может попытаться начать новое контрнаступление в 2025 году, а 2024 год использовать «для защиты и восстановления».

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупредил о новых атаках ВСУ на Крымский мост.