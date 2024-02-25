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В Севастополе выключили сирены воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась менее часа

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась менее одного часа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал градоначальник.

Некоторое время назад в Севастополе включили сирены воздушную тревогу. Местным жителям посоветовали плотно закрыть окна и больше не подходить к ним, перекрыть газ, воду, отключить электричество, а затем укрыться в комнате с несущими стенами. При этом нужно сесть на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

Чуть позже пресс-служба министерства обороны России доложила, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили две украинские ракеты над Черным морем. По данным ведомства, вечером 25 февраля Украина попыталась осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на российской территории.

Ранее силы ПВО отразили масштабную ракетную атаку на Крым.

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