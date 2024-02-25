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Франция утверждает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО

Лекорню: Россия представляет угрозу для Франции и ее союзников по НАТО

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Shutterstock

Россия представляет угрозу для Франции и ее союзников по НАТО. Об этом заявил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню в интервью газете Midi Libre.

«В качестве примера возьмем ситуацию с кибератаками: одновременные кибернападения на больницы, мэрии, предприятия, газеты с похищением данных. Это реально существующие случаи», — сказал он.

При этом Лекорню не назвал конкретные случаи кибератак на учреждения Франции, которые якобы проводила Россия.

До этого Себастьен Лекорню утверждал, что Россия ведет себя агрессивно против французской армии. По его словам, несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, чтобы «запугать Францию».

Также глава министерства обороны Франции высказал обеспокоенность по поводу увеличившегося числа хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса и указал на Россию как на источник этих атак.

Ранее российский посол назвал власти Украины ширмой для планов НАТО.

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