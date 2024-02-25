Украина собралась произвести миллион FPV-дронов в 2024 году

Украина произведет более миллиона FPV-дронов в 2024 году, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Чиновник также рассказал, что на Украине будут больше производить разведывательных и дальнобойных дронов, наземные платформы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

А министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин добавил, что в 2024 году Украина станет активно использовать на поле боя наземные дроны.

До этого российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов. По словам Леонкова, речь в первую очередь идет о БПЛА целеуказания, которые также используются в качестве дронов-камикадзе.

FPV-дрон (First-Person View — вид от первого лица) — беспилотник с камерой, передающей видеосигнал на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота.

В феврале сообщалось, что российским специалистам удалось изучить захваченный украинский FPV-дрон, который, несмотря на заложенную в нем функцию самоуничтожения, остался в целости.

Ранее во Львове сгорел завод по производству дронов для ВСУ.