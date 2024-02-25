Российские военные улучшили свои позиции на переднем краю Донецкого направления, Вооруженные силы Украины потеряли свыше 360 военных и танк. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские военные также поразили американскую систему М777 и немецкую установку Panzerhaubitze 2000. Кроме этого, был поражен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — следует из министерской сводки.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) улучшили свои позиции по переднему краю на Донецком направлении. В этот же день стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за последние сутки перехватили в небе одну авиационную бомбу JDAM и 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Также сообщалось, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины потеряли там до 425 военнослужащих.

Ранее российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29.