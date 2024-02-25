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В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотники были ликвидированы в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое и Голиково Луганской народной республики (ЛНР), а также Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области

Кроме того, средствами ПВО в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион за прошедшие сутки.

23 февраля Минобороны РФ сообщало, что российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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