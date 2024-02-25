В минобороны Украины заявили о разработке плана боевых действий на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что власти страны уже разработали план боевых действий на 2024 год. Соответствующее заявление он сделал в эфире национального телемарафона.

«Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв — план-2024 уже есть», — сказал глава украинского военного ведомства.

Умеров не стал раскрывать детали плана и дал понять, что представители властей специально не говорят о нем в публичном пространстве. При этом он назвал имеющуюся у Киева стратегию «мощной» и дающей надежду на достижение определенных результатов на поле боя.

«Мы работаем со всеми составляющими силами безопасности и обороны, чтобы достичь цели», — добавил министр.

Кроме того, глава профильного ведомства рассказал о строительстве фортификационных сооружений в зоне боевых действий. В данный момент минобороны Украины координирует этот вопрос вместе с другими ответственными ведомствами. В том числе речь идет об организации новых огневых позиций для украинских солдат, подчеркнул Умеров.

Ранее в минобороны Украины объяснили решение о сдаче донецкого города Авдеевки.