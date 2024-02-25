В Крыму опровергли информацию о связи ЧВК «Медведи» с главой региона Аксеновым

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал ложью информацию о связи ЧВК «Медведи» с руководителем республики Сергеем Аксеновым.

«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали», — написал он.

Крючков заявил, что позиция руководства Крыма является четкой и понятной: виновные должны быть наказаны согласно закону.

Накануне в нескольких Telegram-каналах появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. В описании говорилось, что в конфликте якобы принимали участие бойцы ЧВК «Медведи», которые якобы «снабжаются» по линии главы республики.

До этого в Telegram-канале «ЧП Симферополь» сообщалось, что в Черноморском бойцы частной военной компании ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол.

Ранее астраханец попал в больницу после драки в кафе.