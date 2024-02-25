Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Крыму опровергли информацию о связи ЧВК «Медведи» с главой региона Аксеновым

Советник главы Крыма назвал ложью информацию о связи ЧВК «Медведи» с Аксеновым

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал ложью информацию о связи ЧВК «Медведи» с руководителем республики Сергеем Аксеновым.

«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали», — написал он.

Крючков заявил, что позиция руководства Крыма является четкой и понятной: виновные должны быть наказаны согласно закону.

Накануне в нескольких Telegram-каналах появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. В описании говорилось, что в конфликте якобы принимали участие бойцы ЧВК «Медведи», которые якобы «снабжаются» по линии главы республики.

До этого в Telegram-канале «ЧП Симферополь» сообщалось, что в Черноморском бойцы частной военной компании ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол.

Ранее астраханец попал в больницу после драки в кафе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами