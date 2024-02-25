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Российские войска намерены бросить в бой гаубицы «Коалиция-СВ»

Defense TV: ВС РФ введет в бой орудия «Коалиция-СВ», которые переломят ход СВО

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Вооруженные силы РФ планируют использовать артиллерийские установки «Коалиция-СВ», которые могут существенно изменить ситуацию в зоне украинского конфликта. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Defense TV.

«Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ», которая может внести перелом на поле сражения», — говорится в видеозаписи.

По информации журналистов, эта установка считается одной из самых опасных артиллерийских систем ВС РФ. «Коалиция-СВ» является одной из новейших российских разработок и обладает «впечатляющими» техническими характеристиками.

В частности, авторы ролика обратили внимание на высокую прочность техники. Башня гаубицы установлена на шасси от танка Т-90, а пушка способна бить 152-миллиметровыми боеприпасами на расстояние до 80 км. В сообщении уточняется, что по дальности действия данное орудие превосходит другие зарубежные и российские аналоги.

24 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу группировки войск «Центр» в зоне боевых действий. Выслушав доклад командующего и офицеров группировки, глава российского военного ведомства поручил дополнительно усилить «Центр» новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Минобороны РФ анонсировали передачу армии страны дронов с искусственным интеллектом (ИИ).

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