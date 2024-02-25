Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Польский генерал призвал Украину пойти на уступки России

Польский генерал Бонк призвал Украину пойти на уступки РФ для мирных переговоров

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Военный конфликт на Украине дошел до того момента, когда солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходима передышка, это демонстрирует близость переломного момента. Об этом заявил польский генерал Томаш Бонк в эфире радио Tok FM.

«Здесь возникает вопрос, не пришло ли время для уступок в территориальном отношении, с которыми Украине будет трудно смириться», ― сказал он.

По мнению генерала, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет пойти на уступки, невзирая на заявления украинских властей о недопустимости любых переговоров до тех пор, пока российские военнослужащие не покинут территорию, которую Киев считает своей.

Эксперт отметил, что Украине нельзя игнорировать факт, что потенциал российской армии значительно превосходит украинский. Бонк подчеркнул, что в строю ВС РФ по-прежнему находится порядка 900 тыс. военнослужащих, и это число далеко не предельное.

До этого корреспондент журнала The Time Саймон Шустер сообщил в своей книге об украинском президенте Владимире Зеленском «The Showman», что западные страны оказывали давление на Украину, требуя от украинских властей принять условия России на мирных переговорах.

Ранее опрошенные украинцы оказались готовы к миру с Россией путем уступок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами