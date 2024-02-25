Военный конфликт на Украине дошел до того момента, когда солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходима передышка, это демонстрирует близость переломного момента. Об этом заявил польский генерал Томаш Бонк в эфире радио Tok FM.

«Здесь возникает вопрос, не пришло ли время для уступок в территориальном отношении, с которыми Украине будет трудно смириться», ― сказал он.

По мнению генерала, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет пойти на уступки, невзирая на заявления украинских властей о недопустимости любых переговоров до тех пор, пока российские военнослужащие не покинут территорию, которую Киев считает своей.

Эксперт отметил, что Украине нельзя игнорировать факт, что потенциал российской армии значительно превосходит украинский. Бонк подчеркнул, что в строю ВС РФ по-прежнему находится порядка 900 тыс. военнослужащих, и это число далеко не предельное.

До этого корреспондент журнала The Time Саймон Шустер сообщил в своей книге об украинском президенте Владимире Зеленском «The Showman», что западные страны оказывали давление на Украину, требуя от украинских властей принять условия России на мирных переговорах.

Ранее опрошенные украинцы оказались готовы к миру с Россией путем уступок.