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Российские десантники уничтожили полевой склад украинских войск

Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на Днепре

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Минобороны РФ

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» сумели уничтожить пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Десантниками артиллерийского соединения ВДВ были нанесены удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, которые находились под контролем украинских формирований», — отметили в ведомстве.

В связи с тем, что боевая работа проходила в темное время суток, военнослужащие осуществляли корректировку огня с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором. Беспилотник также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины с личным составом и полевой склад с боеприпасами», — уточнили в министерстве.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны России сбили над территорией Белгородской области БПЛА самолетного типа ВСУ.

Ранее американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию.

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