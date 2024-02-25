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ВС РФ уничтожили пехоту украинских войск на Харьковском направлении

МО РФ: расчет кочующего миномета поразил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Российские солдаты поразили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая располагалась в заброшенном здании на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, передает ТАСС.

В заявлении уточняется, что боевую задачу выполнил расчет 120-мм кочующего миномета. Данное формирование входит в состав группировки войск «Днепр», подчеркнули в ведомстве.

«На Харьковском направлении расчет <...> уничтожил украинскую группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов, разместившихся в заброшенном здании», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, дом расположен на правом берегу реки Днепр. Изначально здесь проживали мирные граждане, но в ходе боевых действий они покинули свои квартиры.

Также в ведомстве рассказали, что одной из особенностей российского расчета 120-мм миномета является использование внедорожника для передвижения вдоль линии соприкосновения. Бойцы Вооруженных сил РФ регулярно получают от разведки сообщения о попытках украинских войск высадиться в островной зоне Днепра, после чего разворачивают свое орудие в указанном направлении и уничтожают живую силу и технику ВСУ.

Ранее в МИД Украины признали значительную нехватку снарядов у армии страны.

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