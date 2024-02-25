В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей нет. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Винницкой, Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.

25 февраля стало известно, что в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области произошли взрывы.

Утром 23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Одессе прозвучали мощные взрывы.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.