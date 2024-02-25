Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Torm Thor

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы выпустили несколько противокорабельных ракет по этому судну.

Сариа также заявил, что представители движения осуществили нападение на ряд американских военных судов в Красном море с использованием дронов.

24 февраля сообщалось, что вооруженные силы США сбили семь противокорабельных ракет хуситов.

До этого движение «Ансар Аллах», которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.