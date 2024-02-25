Экипаж российского военного вертолета выжил два раза подряд

Российские летчики Иван Болдырев и Роман Скобец смогли дважды остаться в живых во время выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Их историю приводит «Российская газета».

Еще в начале спецоперации летчики на ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор» расчищали дорогу российским десантникам на аэродром Гостомель, расположенный в пригороде Киева. В какой-то момент украинские военные подбили вертолет, однако экипаж сумел благополучно посадить его. После этого Болдырев и Скобец заняли оборону и стали постреливать, не подпуская противника слишком близко к подбитому Ка-52.

Месяц спустя эти летчики впервые в мире катапультировались из вертолета. Это произошло, когда они снова попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). На земле Болдырев и Скобец сразу сбросили парашюты и отбежали в сторону. По куполам их парашютов немедленно начала наносить удары украинская артиллерия. Вскоре прилетела группа эвакуации и забрала летчиков. Обошлось без серьезных травм.

Весной 2022 года Болдырев и Скобец стали Героями России. Они продолжают летать в одном экипаже на Ка-52 «Аллигатор».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о подвиге членов экипажа военного самолета Ил-76, который 24 января был сбит в небе над регионом.

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