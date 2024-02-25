В Запорожской области сообщили об ожесточенных боях в центре Работино

В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что данный населенный пункт стал одной из самых горячих точек на этой линии фронта.

«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села», — продолжил Рогов.

По его словам, инициатива находится в руках военных Вооруженных сил РФ, их поддерживает артиллерия и фронтовая авиация. Рогов сказал, что украинские бойцы «активно огрызаются, используя очень много дронов». Стороны ведут артиллерийские дуэли.

Рогов также заявил, что в случае выдавливания Вооруженных сил Украины из села и ликвидации Работинского выступа будет поставлен крест на результатах, которых ВСУ добились за все время так называемого контрнаступления, начатого в Запорожской области в июне 2023 года.

До этого Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают подкрепление в район населенных пунктов Работино и Вербовое. По его словам, это говорит о том, что части ВСУ готовятся к «активным боевым действиям».

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