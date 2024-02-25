Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Кулеба признал значительную нехватку снарядов у ВСУ

Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов в украинской армии

close
100%
Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Украинская армия испытывают значительный дефицит артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба телеканалу CNN.

«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Журналист телеканала поинтересовался, смогут ли украинские войска, учитывая нехватку снарядов, удерживать свои позиции. На что Кулеба отметил, что ВСУ пытаются противостоять «подавляющим силам России».

Накануне военный эксперт раскрыл, как ВСУ собираются компенсировать снарядный голод. По словам Алексея Леонкова, для этого украинские части будут в массовом порядке применять на линии фронта дешевые FPV-дроны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль счел невыгодным текущее положение армии страны на поле боя и отметил, что Вооруженные силы РФ имеют преимущество в воздухе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами