Кулеба признал значительную нехватку снарядов у ВСУ

Украинская армия испытывают значительный дефицит артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба телеканалу CNN.

«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Журналист телеканала поинтересовался, смогут ли украинские войска, учитывая нехватку снарядов, удерживать свои позиции. На что Кулеба отметил, что ВСУ пытаются противостоять «подавляющим силам России».

Накануне военный эксперт раскрыл, как ВСУ собираются компенсировать снарядный голод. По словам Алексея Леонкова, для этого украинские части будут в массовом порядке применять на линии фронта дешевые FPV-дроны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль счел невыгодным текущее положение армии страны на поле боя и отметил, что Вооруженные силы РФ имеют преимущество в воздухе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.