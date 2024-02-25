Посол Украины опроверг слухи о передаче ВСУ самолетов Mirage

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко призвал не верить слухам о передаче ВСУ французских истребителей Mirage 2000D. Об этом сообщило издание Le Point.

«Обсуждения все еще продолжаются, и все варианты рассматриваются. Пожалуйста, не верьте слухам, потому что если что-то и делается, то в тишине», — сказал дипломат.

Омельченко уточнил, что на данный момент речь идет лишь об обучении украинских пилотов истребителей.

До этого сообщалось, что украинские летчики в период с мая по август 2024 года завершат обучение управлению F-16. Сообщается, что речь идет о 12 пилотах.

17 февраля американское издание Foreign Policy писало, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года.

Незадолго до этого, спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сhttp://www.gazeta.ru/politics/news/2024/02/21/22389043.shtml, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

Ранее в Британии рассказали, что ждет американские самолеты F-16 на Украине.