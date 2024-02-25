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США и Британия нанесли новую серию ударов по Йемену

CNN: США и Британия нанесли новую серию ударов по Йемену

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Reuters

США и Великобритания 24 февраля нанесли четвертую серию ударов по территории Йемена, в том числе по столице страны — Сане. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, атака была направлена «на десятки целей» йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в нескольких местах, в том числе в Сане. Целями ударов стали места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

Ранее движение «Ансар Аллах», которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

До этого стало известно, что США атаковали четыре объекта хуситов в Йемене.

Целями ударов стали семь мобильных противокорабельных крылатых ракет и одна мобильная пусковая установка таких ракет, подготовленная к запуску в сторону Красного моря, а также дрон хуситов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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