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Над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа ВСУ

Минобороны РФ: украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области

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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Над территорией Белгородской области сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

«24 февраля около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Около полуночи 24 февраля в Липецкой области был объявлен сигнал авиационной опасности, средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

В тот же день Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.

24 февраля в ДНР заявили, что при атаке беспилотника пострадал мужчина.

Ранее стало известно, сколько дронов сбили российские системы ПВО за сутки.

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