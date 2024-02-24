Власти Швейцарии оценили возможность нападения на свою страну

В ближайшие шесть месяцев Швейцария не ожидает нападения на страну. С таким заявлением выступила швейцарский президент Виола Амхерд в беседе с локальной газетой Neue Zürcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется прямому нападению», — сказала глава государства.

При этом она отметила, что за последние два года вероятность атаки на страну возросла, в связи с чем нужно подготавливаться к противостоянию потенциальным новым угрозам.

«Меня беспокоит любой пробел. Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», — заключила швейцарский лидер.

Незадолго до этого Амхерд анонсировала примерные сроки проведения первого раунда конференции по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, он запланирован на лето 2024 года, Россия не будет принимать участие в первом этапе переговоров.

Ранее в Швейцарии оценили состояние отношений с Россией.