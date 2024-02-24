Глава украинской разведки похвалил начальника Генштаба ВС России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов стал объектом восхищения руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который поделился своими впечатлениями в беседе с британской газетой The Telegraph.

По мнению главы ГУР, российский военачальник является одним из немногих генералов, кто представляет себе происходящее на фронте и может заставить работать других военачальников.

«В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что у Герасимова есть ряд личных качеств, заслуживающих восхищения, в частности — стратегическая выдержка. Глава ГУР утверждает, что глава Генштаба не раз «висел на волоске от снятия с должности», но всегда находил выход из положения.

«Среди российского генералитета на данный момент мы не видим замены Герасимову», — резюмировал Буданов.

Некоторое время назад Герасимов рассказал, что российские войска освободили Авдеевку быстро, но после длительного периода подготовки.

Ранее Буданов признал тяжелое положение ВСУ на фронте.