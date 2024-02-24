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Глава украинской разведки похвалил начальника Генштаба ВС России

Глава ГУР Украины Буданов пришел в восторг от главы Генштаба ВС РФ Герасимова

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов стал объектом восхищения руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который поделился своими впечатлениями в беседе с британской газетой The Telegraph.

По мнению главы ГУР, российский военачальник является одним из немногих генералов, кто представляет себе происходящее на фронте и может заставить работать других военачальников.

«В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что у Герасимова есть ряд личных качеств, заслуживающих восхищения, в частности — стратегическая выдержка. Глава ГУР утверждает, что глава Генштаба не раз «висел на волоске от снятия с должности», но всегда находил выход из положения.

«Среди российского генералитета на данный момент мы не видим замены Герасимову», — резюмировал Буданов.

Некоторое время назад Герасимов рассказал, что российские войска освободили Авдеевку быстро, но после длительного периода подготовки.

Ранее Буданов признал тяжелое положение ВСУ на фронте.

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