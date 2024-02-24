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На заводе в Липецке обезвредили части подавленного дрона

Губернатор Артамонов: на территории НЛМК обезврежены части подавленного БПЛА

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Shutterstock

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотного летательного аппарата. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, части дрона обезвредили дистанционным способом.

Пострадавших нет. Инцидент с дроном не оказал существенного влияния на работу комбината, подчеркнул Артамонов.

Ночью 24 февраля Telegram-канал Mash написал, что в Липецке произошел пожар на НМЛК, который производит сталь с полимерным покрытием. По словам журналистов, возгорание случилось после серии взрывов, предположительно, вызванных беспилотниками.

Позже Артамонов рассказал, что, по неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Губернатор подчеркнул, что угрозы выбросов вредных веществ с предприятия нет.

Артамонов также сообщил, что в Липецкой области перехватили два беспилотника.

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