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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

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Shutterstock

Над Белгородской областью уничтожен украинский дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что около 15:00 мск военные пресекли атаку, которую Украина пыталась совершить с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на российской территории.

В МО добавили, что украинский дрон над территорией Белгородской области уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось, что в населенном пункте Зайцево в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1994 года рождения. Инцидент произошел в 10:40 мск.

Около полуночи 24 февраля в Липецкой области средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, дроны были также перехвачены в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

Ранее в Авдеевке российские бойцы на багги ушли от преследовавшего их дрона ВСУ.

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