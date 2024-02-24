Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) улучшили свои позиции по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск <нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики", — сказано в сообщении.

24 февраля сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.

В этот же день стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за последние сутки перехватили в небе одну авиационную бомбу JDAM и 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

До этого сообщалось, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины потеряли там до 425 военнослужащих.

Ранее российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29.